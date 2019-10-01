Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, rekoltenin düşüklüğü ve destekleme fiyatlarının açıklanmaması nedeniyle pamuk üreticisinin zor durumda olduğunu söyledi.



Pamuk hasadının devam ettiğini belirten Doğan, üreticinin ne yapacağını bilemez, çaresiz ve perişan durumda olduğunu kaydetti. Doğan, "Pamuk verimleri beklenenin çok altında olmuşken pamuk kütlü fiyatları da pamuk eken üreticinin zarar edeceği kadar çok düşük. Ekim döneminin çok yağışlı geçmesi pamuk ekimlerinin olması gerekenden geç ekilmesi ve buna bağlı olarak çamura ekim yapılmasına sebep olmuştur. Çamura ekim toprak kökenli hastalıkları artırmıştır. Yetiştirme döneminde de yaprak biti epidemisi büyük zararlar vermiştir. Tüm bunların sonucunda, strese bağlı erken açımlar olmuştur ve verimler çok düşmüştür" dedi.



Rekolte bu yıl düşük



Rekoltenin dekara 400 kilogram olmasının beklendiğini dile getiren Doğan şöyle devam etti:



"Daha önceki yaptığımız açıklamada ortalama 550 Kg/da kütlü verimine göre 3,87 TL/Kg maliyet hesaplamıştık. 400 Kg/da verim üzerinden yeniden hesaplanırsa, maliyetin 5,19 TL/Kg olduğunu, yüzde 20 üretici karı ile 6,23 TL/Kg destekleme ödemesi ile birlikte üreticinin eline para geçmesi gerekmektedir. Piyasada gerçekleşen fiyat 3,2 TL/Kg civarındadır. Çukobirlik derhal gerçek değeri üzerinden alım yapacağını açıklamalıdır. Destekleme primi hala açıklanmamıştır. Biran önce destekleme fiyatı açıklanmalı ve 2019 içinde üreticiye ödemeler yapılmalıdır. Daha önceki basın açıklamamızda 2019 üretiminin 988 Bin ton lif pamuk. Türkiye'nin toplam lif pamuk tüketimi ise 1 milyon 629 bin ton olduğunu, 641 bin ton lif pamuk ihtiyacımızı ithalat yoluyla karşıladığımızı ve 1 milyar dolar döviz kaybına sebep olduğunu belirtmiştik. Üretim tahminimizi yüzde 30 azaltarak düzeltiyoruz. Bu durumda 692 bin ton lif pamuk üretimi gerçekleşecek, ithalat ise 937 bin tona yükselecektir. Tabi ki döviz kaybımızda 1 milyar dolardan 1 milyar 462 milyon dolara yükselecektir."



Ekim alanları azalmaya başlar



Pamuk üreticisinin desteklenmemesi durumunda ekim alanlarının artmaya başladığı dönemde tekrar azalacağını belirten Doğan, "Bu şartlar devam eder ve önlem alınmaz ise 2020 üretim sezonunda pamuk ekimi çok ama çok azalacaktır. Hükümetimizin biran önce müdahale etmesi çok büyük önem arz etmektedir. Çukobirlik aracılığı ile piyasaya derhal müdahale edilmelidir. 2019 destekleme fiyatları hemen açıklanmalı ve 1,5 TL/Kg den düşük olmamalıdır. Destekleme ödemeleri 2019 içinde ödenmelidir. 2020 üretim yılı için ödenecek destekleme fiyatı en geç Kasım ayı ortalarında açıklanmalıdır. Pamuk üretiminin sürdürülebilmesi için bu önlemlerin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir" diye konuştu. - ADANA