Son Dakika Haberleri: Doğan Şenli, Bahçeşehir Koleji'nde
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Doğan Şenli, Bahçeşehir Koleji'nde

3 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı.

Doğan Şenli, Bahçeşehir Koleji'nde, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.
Pivot pozisyonunda görev yapan Doğan Şenli, geçen sezonu Gaziantep Basketbol'da tamamlamıştı.
Doğan Şenli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:13 Kaynak: AA
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