Doğan Şenli, Bahçeşehir Koleji'nde
3 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:13 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyuncu Doğan Şenli
'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Doğan Şenli yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." ifadesine yer verildi.
Pivot pozisyonunda görev yapan Doğan Şenli, geçen sezonu Gaziantep
Basketbol'da tamamlamıştı.
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