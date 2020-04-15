Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında önümüzdeki hafta sonu da devam edecek olan sokağa çıkma yasağında, çiftçilerin de istisna kapsamında olan sektörler arasında yer alması gerektiğini belirtti.



Doğan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların sağlığı için bir takım önlemler alındığını belirterek, "Bunlardan biri de sokağa çıkma yasağıdır. Bu uygulama da göstermiştir ki, vatandaşımız için sağlık ne kadar önemliyse, gıda da o kadar önemlidir. Çiftçilerimizin ekmeye, dikmeye ve ürün hasadına başladığı bu dönemde 2 gün bile toprak için çok kritik bir zaman kaybıdır" şeklinde konuştu.



Ekim, dikim olmazsa hasadın da olmayacağının altını çizen Mehmet Akın Doğan, "Zaman kaybından dolayı topraktaki nem kaybolursa ürünler yeşermez ve çiftçi zarara uğrar. Şu an için stok tarafında bir sıkıntı yaşanmadığı dile getirilse de kimi ürünler için üretim ve hasat zamanı geldi, tarımsal üretim kesintiye uğrarsa ilerde önemli sorunlara sebep olacaktır" dedi.



Başkan Doğan, yetkililerden salgın önlemi kapsamında hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından çiftçilerin muaf tutulması konusunda adım atmalarını beklediklerini söyledi. - ADANA