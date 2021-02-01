Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi "Gördüm" sergisiyle kapılarını açacak - Son Dakika

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi "Gördüm" sergisiyle kapılarını açacak

01.02.2021 13:57
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, otizmli Mehmet Ozan Ahi'nin ilk kişisel sergisi "Gördüm" ile 2 Şubat'ta kapılarını açacak.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, otizmli Mehmet Ozan Ahi'nin ilk kişisel sergisi "Gördüm" ile 2 Şubat'ta kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahi'nin sergisi, dijital dünyada otizmi ve sanatı bir araya getirecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 2 Şubat'ta açılacak "Gördüm" adlı kişisel sergi, 23 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sanat merkezi, 4-25 Şubat tarihlerinde ise "Macarların Tasarımları Türkiye'de" adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Macaristan ve Türkiye'den araştırmacı ve akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan sergi, Macaristan'dan Tungsram'ın desteğiyle gerçekleştirilecek. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet'in ilk dönemine, Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirilmemiş projelerinden oluşuyor.

"Orta Rota", "Yaralı Bilinç" ve "Yemek Fragmanları" sergileri 24 Şubat'a kadar gezilebilecek

Yılın ilk günlerinden bu yana Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı karma sergi "Orta Rota" da 24 Şubat'a kadar açık kalacak.

Modernleşememiş toplumlardaki bireyin çelişkilerine odaklanan Sadık Arslan'ın "Yaralı Bilinç", Ayşegül Türk'ün "Yemek Fragmanları" sergileri de 24 Şubat'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise 12-26 Şubat tarihlerinde Deniz Koşar'ın "Madde(siz)" sergisine ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kapanan faaliyetler nedeniyle zor durumda kalan sanatçılara destek olmak amacıyla sanal ortamda birçok etkinliği de sanatseverlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda, çocuk oyunları, mini konser, illüstrasyon, pandomim, kukla ve karikatür atölyeleri ile çocuk yogası gibi etkinliklerden oluşan "Tatilde Şenlik Var" programı YouTube kanalında tatil boyunca izlenebilecek.

Çankaya Belediyesi, Mehmet Ozan, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi 'Gördüm' sergisiyle kapılarını açacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üç vekilin CHP'den istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlük, pişkinliktir Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz         
14:16
Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı         
13:41
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir         
12:10
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:40:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi "Gördüm" sergisiyle kapılarını açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei