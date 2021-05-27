Doğan Yatırım Bankası BDDK'dan faaliyet izni aldı

Doğan Şirketler Grubu Holding'in sahip olduğu ve yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Doğan Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndun (BDDK) faaliyet iznini aldı.

Doğan Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Hem Türkiye'nin ekonomik ilerlemesini desteklemeyi hem de uluslararası finansal sistemin ülkemizdeki güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen Doğan Yatırım Bankası, küresel standartlarda yenilikçi finansal çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimi, sorumlu bankacılık anlayışı ve girişimci kültürü ile tüm paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratmak misyonu ile faaliyetlerini yürütecek" denildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, bankanın faaliyet izni almasının ardından yaptığı açıklamada bankacılık ve finansmanın Doğan Grubunun önemli büyüme alanlarından biri olduğunu belirterek "Grubumuzun yatırım, bankacılık ve e-ticaret deneyiminden faydalanarak, yüksek katma değerli sektörlere yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda faaliyete başlayan Doğan Yatırım Bankası ile üst düzeyde yatırım bankası hizmetlerini, finansmanı ve dijital çözümleri birlikte sunmayı hedefliyoruz" dedi. Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu da "Güçlü ve yetkin kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, katma değerli kurumsal ve ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, yapılandırılmış finansman ve hazine ürün ve hizmetleri sunarak sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)