Doğançalı Muhtarı Kurayla Belirlendi
28 dakika önce
Beypazarı ilçesinde bir mahallede, adayların eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.
Beypazarı ilçesinde bir mahallede, adayların eşit oy alması nedeniyle muhtar kura çekimi sonucu belirlendi.
İlçeye bağlı Doğançalı Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan Ümit Yılmaz ile eski muhtar Emin Arı eşit oy aldı.
Oyların iki kez daha sayılmasına rağmen sonuç değişmeyince kura çekildi.
Kura sonucu Ümit Yılmaz muhtar oldu.
Eski muhtar Emin Arı, rakibini tebrik ederek, "hayırlı olsun" dileğini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:02 Kaynak: AA
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