Son Dakika Haberleri: Doğancan Akkaya'nın cezası belli oldu
Son Dakika Spor Doğancan Akkaya'nın cezası belli oldu

Doğancan Akkaya'nın cezası belli oldu

1 saat önce

Talasgücü Belediyesporun ligin 2.haftasında oynadığı maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Doğancan Akkaya'nın cezası açıklandı.

Doğancan Akkaya'nın cezası belli oldu, System.String[]

Talasgücü Belediyesporun ligin 2.haftasında oynadığı maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Doğancan Akkaya'nın cezası açıklandı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor'da ligin 2.haftasında oynanan Reyhanlıspor maçının 70.dakikasında direk kırmızı kart gören Doğancan Akkaya'ya Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verildi.


Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu karar şu şekilde; Doğancan AKKAYA (Talasgücü Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.09.2019 tarihinde oynanan Talasgücü Bld. Spor - Reyhanlıspor Spor Toto BAL müsabakasında hakeme sözle hakarette bulunması ve eylemini ısrarla sürdürmesi nedeni ile 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.


4 maç ceza alan ve ilkini geçen hafta oynanan Pozantı Gençlik ve Spor maçında oynamayarak çeken Akkaya, ligin 4.haftasında oynanacak Mersin Büyükşehir belediyesi Meskispor, 5.haftada oynanacak olan Tüysüzspor ile 6.haftada oynanacak olan Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor maçlarında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
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