Doğançay Müzesi 16. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Doğançay Müzesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda başlatılan, Doğançay Müzesi 16. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

Bu yıl pandemi sürecinin beraberinde getirdiği zorluklara rağmen Sanathane ve Duran Doğan Ambalaj desteğiyle gerçekleşen yarışma kapsamında çocuklar, salgın sürecinde pozitif çalışmalar ve düşünceler ortaya koymak amacıyla "Hayat" temasını birbirinden güzel resimlerle yorumladı.

Doğançay Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde jürinin değerlendirmesi sonucu ilk 8'e giren öğrencilere bir yıllık sanat eğitimi, eğitim desteği ve boya seti ödülleri verildi.

Ayrıca yarışmada derece giren resimlerin yer aldığı sergi Doğançay Müzesi'nde 20 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, Sabber Su Aydoğan (Ali Ülker Ortaokulu Bayrampaşa), Beyza Koç (Özel Sancaktepe Tercih Koleji Ortaokulu), Ayşe Zeynep Özer (Özel SEV Ortaokulu, Çamlıca), Simge Susup (Gökkuşağı Koleji - Bahçeşehir Kampüsü), Naz Peri İrem Kurt (Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu), Beren Karasu (Özel İstanbul Koleji), Nisan Duru Demirarslan (Özel İstanbul Koleji), Irmak Zehra Öksüz'ün (Bilnet Okulları Beylikdüzü) eserleri sergileniyor.

Ödül törenine yarışma jürisinden küratör Mehmet Lütfi Şen, düzenleme komitesinden Ressam Gülşah Özbek, Maide Kasapoğlu ve davetliler katıldı.