Son Dakika Haberleri: Doğançayırlılar Derneğinden Kazım Kurt'a Tam Destek

Doğançayırlılar Derneğinden Kazım Kurt'a Tam Destek

1 saat önce

Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Doğançayırlılar Derneğinden Kazım Kurt'a Tam Destek, System.String[]
Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Fidan, derneklerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. Dernek çalışmaları ile ilgili Başkan Kurt'a bilgi veren Fidan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Başkan Kurt'a başarılar diledi.

Fidan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Derneğinizin başarılı ve önemli çalışmaları var. Sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam
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