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Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri açık ortaokul ve liseye kaydoldu - Son Dakika

Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri açık ortaokul ve liseye kaydoldu

01.02.2022 14:28
Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri açık ortaokul ve liseye kaydoldu

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneğinde eğitim hayatı yarıda kalmış 17 üyeyi tespit ederek 14'ünün açık ortaokul, 3'ünün ise açık lise kaydını yaptı.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneğinde eğitim hayatı yarıda kalmış 17 üyeyi tespit ederek 14'ünün açık ortaokul, 3'ünün ise açık lise kaydını yaptı.

Ev ekonomisine katkı ve kadın istihdamında artış hedefiyle çeşitli yöresel gıdaların üretim ve satışını yapan derneğin üyeleri ilk olarak Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde iş güvenliği, sağlık bilgisi, gıda hazırlama, sunum paketleme-servis kurslarına katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, kadınların mahallelerine gelen yerli ve yabancı konuklara daha iyi hizmet verebilmek adına diksiyon ve İngilizce kursu talep ettiğini ancak birçoğunun eğitim hayatının yarıda kaldığını tespit ettiklerini aktardı.

Üyelerin açık öğretim kayıtlarını yaptırdıklarını bildiren Köse, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde eylül ayında ülkemiz genelinde başlatılan 'Nerede Kalmıştık Eğitim Seferberliği Projesi' kapsamında kırsal Doğancı Mahallesi'ne giderek, 17 kadın vatandaşımızdan 14'ünün açık ortaokula, 3'ünün de açık liseye kaydını gerçekleştirdik. Bu köyde kadınlarımız bir dernek kurmuş, yöresel gıdaları üretiyor ve pazarlıyorlar. Hem kendileri kazanıyor hem de ülke ekonomimize katkıda bulunuyorlar. Kadınlarımızın eğitim seviyelerinin artırılması da toplumumuzu her alanda güçlendirecek, projeye dayalı istihdam oranlarının artırılması gibi pek çok alanda ülkemize katkı sağlayacaktır."

Dernek Başkanı Fatma Şanlı ise tarhana, yoğurt, kuskus, erişte, reçel gibi ürünler yaptıklarını belirtti.

Eğitim seviyelerini artırmak istediklerine değinen Şanlı, "Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinden hocalarımız gelerek bizim ortaokul ve lise kayıtlarımızı yaptılar. Allah'ın izniyle mezun da olacağız. Çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Halk Eğitimi Merkezi, Togo Cumhuriyeti, İş Güvenliği, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri açık ortaokul ve liseye kaydoldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği üyeleri açık ortaokul ve liseye kaydoldu - Son Dakika
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