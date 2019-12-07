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Doğanhisar'da silah kaçakçılığı

6 saat önce

Doğanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki zanlıyı 78 adet tüfekle yakaladı.

Doğanhisar'da silah kaçakçılığı, System.String[]

Doğanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan iki zanlıyı 78 adet tüfekle yakaladı.

Doğanhisar'da "Bir araçla silah kaçakçılığı yapıldığı" ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası araç, dün çevre yolu üzerinde yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 78 tane kutu içerisinde satışa hazır av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde tüfeklerin bazılarının seri numarasının olmadığı ve bazılarının ise seri numarasının kazındığı tespit edildi.


Araç içerisinde bulunan M.G. ve M.A.E. isimli şahıslar göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Doğanhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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