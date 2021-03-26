Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı - Son Dakika

Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı

26.03.2021 16:27
Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek tamamlanan yatırımların açılışını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek tamamlanan yatırımların açılışını yaptı.

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Kıymet ile birlikte AK Parti Doğanhisar İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Fikret Özeralp ve parti mensuplarıyla bir araya geldi. Teşkilatlarda yeni görev alan isimlere başarılar dileyen Başkan Altay, bugüne kadar hizmet eden teşkilat mensuplarına da teşekkür etti. Ardından Doğanhisar Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek Belediye Başkanı Süleyman Pekmez ile görüşen Başkan Altay, ilçede 2021 yılında planladıkları yatırımların istişaresini gerçekleştirdi. Başkan Altay, daha sonra Doğanhisarlı bal üreticisine Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yüzde 50 hibe destekli Bal Süzme Makinesi teslim törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli hedeflerinin kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmak olduğunu söyleyen Başkan Altay, "Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara ekipman desteğinde bulunuyoruz. Sadece bal üreticilerimiz için 2 milyon liralık destekte bulunuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımıza destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Şehir Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi

Başkan Altay, daha sonra Doğanhisar Kaymakamı Anıl Adıguzel'in de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Konağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Doğanhisar ziyaretini değerlendiren Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak temel hedeflerinin kırsalda altyapı eksiklerini tamamlamak olduğunu belirterek, "Bu bağlamda içme suyu, kanalizasyon ve özellikle Doğanhisar'ın arıtma eksiğini tamamlamak için bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir'e ait yolların yapımıyla ilgili de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak için tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Balcılarımızla birlikte yürüttüğümüz projenin finalini Doğanhisar'da gerçekleştirdik. Buradan da mantar tesislerine gideceğiz. Özellikle kültür mantarında Türkiye'de ikinci sırada üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yaptıklarımızın tamamı burada yaşayan insanların gelirini artırmak ve istihdama katkı sağlamak. Bir taraftan istihdama yönelik işler yaparken bir taraftan sosyal hayatın geliştirilmesi ve altyapı eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışıyoruz. Belediye Başkanımıza gösterdiği koordinasyondan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hizmetlerin uyumlu bir şekilde devam edeceğine inanıyorum"

Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez, "Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıldır ilçemizde yapmış olduğu hizmetler iyice varlığını hissettirmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin uyumlu bir şekilde devam edeceğine inanıyorum" dedi. Başkan Altay, Doğanhisar ziyaretinde son olarak yine Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı mezbaha tesisinde ve mantar üretim tesisinde incelemeler gerçekleştirirken, ilçede faaliyet gösteren bir Tekstil Fabrikası'nı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Doğanhisar'dan sonra Ilgın'a geçerek ziyaretlerini sürdüren Başkan Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen ile birlikte Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı ziyaret ederek planlanan yatırımları istişare etti. Ardından Lala Mustafa Paşa Külliyesi içerisinde bulunan Kurşunlu Camisi'nde Cuma namazını kılan Başkan Altay ve Küçükçöğen, akabinde ilçe esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. "Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Altay, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ömer Apil ve partililerle görüştü. Bu yıl Ilgın'a büyük yatırımlar gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Altay, şunları kaydetti: "Yatırım planlamalarımızı tamamladık. En önemli problem olan atık su arıtma tesisi ile ilgili önemli bir adım atıyoruz. Bu yıl içinde temelini atarak 2022'nin sonuna kadar da tamamlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte yol, su ve kanalizasyon yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak zaten üç temel hedef belirlemiştik kendimize. Merkezin dışında bütün altyapı sorunlarını çözmek; kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için tarımsal desteklerde bulunmak, yeni ürün deseni oluşturmak ve merkezde bulunan sosyal hayatın da ilçelerimizde oluşması için tesisler yapmak. Birliğin olduğu yerde bereket oluyor, rahmet oluyor, güzellikler ortaya çıkıyor. Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Ertaş Başkan Altay'a teşekkür etti

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Allah izin verirse, 3 sene içinde Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Ilgın'a çok güzel yatırımlar yapacağımıza inanıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bilgehane'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Altay, "İlçelerimiz önce şehir konakları ve KOMEK'lerle tanıştı. Şimdi de Bilgehaneler ile tanışıyor. Konya merkezde çok önemli görevler üstlenen Bilgehanelerin merkez dışındaki ilk binasını Ilgın'da açıyoruz. İnşallah şu anda ilçelerimizde 6 Bilgehane daha açmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Bir taraftan ilçelerimizin altyapı problemlerini çözerken bir taraftan da sosyal hayatın gelişmesi ve gençlik faaliyetleri ile ilgili Konya\'da oluşturduğumuz markaları ilçelerimizle tanıştırıyoruz. Bilgehanelerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ilgın'daki tüm çocuklarımızı Bilgehanelerimize davet ediyorum" sözlerini sarf etti. Başkan Altay Konya Büyükşehir ve KOP iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Ilgın Hayvan Pazarı ile yapımı devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü binasında da incelemelerde bulundu. - KONYA

Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı
Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğanhisar Şehir Konağı ve Ilgın Bilgehanesi açıldı - Son Dakika


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