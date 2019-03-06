Doğanın Bekçileri Minik Öğrencilerden Kuşlara Yem

Kütahya'nın Gazi Emet İlkokulu öğrencileri, soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ilçenin dört bir yanına astılar.

Kütahya'nın Gazi Emet İlkokulu öğrencileri, soğuk havalarda beslenmekte zorluk çeken kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ilçenin dört bir yanına astılar.



Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Esin Sarıkaya, kuşlar için yemlik hazırladılar. Silindir şeklindeki kartonları bal ve yem ile dolduran öğrenciler, bunları ip aracılığıyla ağaç dalı, bahçe kapıları ve balkon gibi yüksek yerlere öğretmenleri ile birlikte asarak kuşlar için ulaşılabilir hale getirdiler.



Düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Gazi Emet İlkokulu 3-B Sınıf öğretmeni Esin Sarıkaya, "Yapılan yemliklerimizi çocuklarımızla birlikte ağaç dallarına asarak, doğanın bekçileri olduklarını gösterdiler. Sık sık gidip yem ve yiyecek koyuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kuşların yiyecek bulmakta zorlanmaya başlaması üzerine öğrencilerimizden gelen talep üzerine bu etkinliği düzenledik. Öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmanın en temel yolunun sevgiden geçtiğini hatırlatmak, sorumluluk duygusu, hoşgörü ve farkındalık kazanmalarını istedik. Aynı zamanda evlerde her gün onlarca karton rulo boşa çıkıyor. Bu maddeleri kuş yemliğine dönüştürerek geri dönüşüme ufakta olsa bir katkı sağladık" diye konuştu. - KÜTAHYA

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