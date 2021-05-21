"Doğanın çöpçüleri" Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi - Son Dakika

"Doğanın çöpçüleri" Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi

21.05.2021 12:17

Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen akbabalar, Iğdır'daki yaşam alanlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Halk arasında "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen akbabalar, Iğdır'daki yaşam alanlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Yurdun en doğusunda, Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin çorak toprakları, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Tuzlu ve çorak yapısı nedeniyle bitkinin yetişmediği arazilerde bulunan akbabalar da yaban hayatı zenginliğiyle bilinen bölgede yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de yaşadığı bilinen 4 akbaba türünün de yaşadığı bölge, yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş bilimcilerinin de ilgisini çekiyor.

Yırtıcı kuş türleri arasında yer alan akbabalar, yaşam alanlarında yiyecek ararken AA ekibince görüntülendi.

Türkiye'de bulunan 4 tür de Iğdır'da yaşıyor

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, akbabaların doğa için oldukça önemli kuş türü olduğunu söyledi.

Türkiye'de tespit edilen 4 türün de Iğdır'da yaşamasının oldukça önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyada şu an 23 akbaba türü mevcut, bunlardan 14 tanesinin nesli tehlike altında. Ülkemizde de görülen 4 önemli akbaba türü, kara akbaba, küçük akbaba, sakallı akbaba ve kızıl akbabadır. Burası için en önemli tür küçük akbabadır ve nesli tehlike altında. Tüm Avrupa kıtasında nesli tehlike altında olan bu tür, burada yoğunlukla görülebiliyor."

Çelik, bölgede yaşayan akbabaların görüntülenmesinin önemine işaret ederek, bu kuşların diğer türler arasında çok özel bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Doğanın temizlenmesinde önemli görev üstleniyorlar

Akbabaların doğanın çöpçüleri olduğunu aktaran Çelik, "Burada 4 akbaba türünün de görülmesi, buranın ornito faunası açısından önemli. Elde edilen görüntüler, türün bu alanlarda yayılış gösterdiğini, koruma planlaması yapılırken türe burada ulaşmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Akbabaların doğanın temizliğinde çok önemli rol üstlendiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Doğadaki leşlerin temizlenmesi önemli. Leşlerdeki bakteriler, hastalıklar bir canlıya bulaştığında, o canlıyı da bir insan ya da başka bir canlı tükettiği zaman, hayvanda ya da insanda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İşte akbabalar o leşi daha toprağa, bitkiye bulaşmadan ortamdan temizleyebiliyor."

Doğanın çöpçüleri Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
Doğanın çöpçüleri Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
Doğanın çöpçüleri Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
Doğanın çöpçüleri Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi
Doğanın çöpçüleri Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi

Ermenistan, Tuzluca, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Doğanın çöpçüleri' Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın

Son Dakika Haberleri
15:00 ABD'li generalden savaş çıkartabilecek sözler: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
14:49 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü
14:45 İYİ Parti'ye Rize iyi gelmedi! Akşener'in ardından yardımcısı Ağıralioğlu da bir vatandaşla gerginlik yaşadı
14:41 Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı
14:24 Son Dakika! Esnafa hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi
14:22 Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü
14:13 Final Four'dan önce Almanya'dan çifte standart! Türkleri almayıp, İspanyol ve İtalyanlara giriş izni verdiler
14:10 Son Dakika! İsrail'in ateşkes kararı Türkiye'ye yeterli gelmedi: Kalıcı çözümün tek yolu var
14:08 Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
14:07 Ali Koç, listesindeki isimlere karar verdi! İkinci dönemde yönetim kadrosu çok kuvvetli olacak
Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya taş: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı         
15:04
Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç         
14:55
15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü 15 yaşındaki genç kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü         
14:49
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü         
14:23
Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti! Rusya'da öğrenci, öğretmeninin boynunu kesti!         
14:15
Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı         
14:09
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü         
10:29
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 15:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Doğanın çöpçüleri" Türkiye'nin en doğusundaki yaşam alanlarında görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement