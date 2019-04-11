Doğanın Çöpçüsü "Akbabalar" Kars'ta Görüntülendi
1 saat önce
Türkiye'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşlerle kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan "kızıl akbabalar" Kars'ta görüntülendi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
'deki 4 akbaba türünden görüntülenmesi en zor olan ve leşlerle kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayan "kızıl akbabalar" Kars
'ta görüntülendi.
Kars merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Mezra köyü mevkisinde görülen çok sayıda akbaba, İhlas Haber Ajansı
(İHA) ekibi tarafından kamera ile kayıt altına alındı. Mezra köyü mevkinde görülen çok sayıda akbabanın bölgede neden toplu halde görüldüğü bilinmezken, bölgede leş olması ihtimali üzerinde duruldu. Kameralarca kaydedilen akbabalar bir süre havada uçtuktan sonra gözlerden kayboldu.
Öte yandan Mezra köyü civarında çok sayıda akbabanın daha önce görülmediği öğrenildi. - KARS
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