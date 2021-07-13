Üye Girişi
"Doğanın çöpçüsü" akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika

"Doğanın çöpçüsü" akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi

13.07.2021 13:49

Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında bir çam ağacına yuva yapan iki akbaba, yavrularıyla görüntülendi.

Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında bir çam ağacına yuva yapan iki akbaba, yavrularıyla görüntülendi.

Sarıçam ormanları ile kaplı Sarıkamış'ta ilk kez 2018 yılında görüntülenen ve doğadaki leşleri yiyerek yaşamlarını sürdürdükleri için "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen kara akbabaların bölgedeki varlığının yeniden tespiti amacıyla KuzeyDoğa Derneği görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu söz konusu tarihten bu yana bölgede görülmeyen iki kara akbaba, çok sayıda yabani hayvan türüne barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarında kurdukları yuvada yavrularıyla görüldü.

Drone ve teleobjektif kullanılarak görüntüleri kayıt altına alınan kara akbabalar, 3 yıl aradan sonra bölgede ilk kez görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarının araştırma yaptıkça her geçen gün kendilerine yeni bilgiler verdiğini söyledi.

Çoban, 2018 yılında keşfettikleri ve ilk defa üreme kaydını aldıkları kara akbabayı bu yıldan sonra bir daha hiç görmediklerine dikkati çekerek, "Sarıkamış ormanlarında kara akbabayı 2 yıldır aramaya devam ediyorduk, mevcut yuvasını iki yıldır kullanmıyordu. Yaptığımız çalışmayla aslında başka akbaba yuvalarının da Sarıkamış'ta olduğunu ve muhtemelen bu yuvaları kullanacağını tahmin ediyorduk. Bu yıl yaptığımız gözlem çalışmalarında muhtemel iki yuva daha keşfettik ve bu yuvalardan birinin aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Kara akbabanın ormana bağımlı ve orman varlığıyla hayatta kalan tür olduğunu anlatan Çoban, "Kara akbabanın en önemli özelliği günde yaklaşık 500 kilometre uçarak leş arıyor olması. Bu özelliği kara akbabaları çok özel türler yapıyor. ifadesini kullandı.

Çoban, görüntülenen kuşların Türkiye'nin en uzun kanat açıklığına sahip türlerinden biri olduğunu belirterek, "Burada görüntülediğimiz akbabanın 3 metre kanat açıklığı var. Ben 1,72 santimetre boyundayım, kanatlarını açtığı zaman yaklaşık benim iki katım büyüklüğünde kanat açıklığına sahip oluyor." dedi.

KuzeyDoğa Derneğinde gönüllü çalışan ve 3 yıl önce kara akbabayı görüntüleyen Gökberg Sönmez de "Sarıkamış ormanlarında yırtıcı, ötücü kuşlar ile birçok memeli hayvanı fotoğraflama imkanı buldum. Erken saatlerde araziye çıkmıştık aynı zamanda gözlem yapıyorduk. Bu sırada ağacın tepesinde bir yuva gördüm. Burada daha önce kara akbaba ve üreme kaydı yoktu. Ben de bu anı fotoğraflayıp dernek yetkililerine bildirdim." diye konuştu.

Sönmez, kara akbaba ile ilgili birçok çalışma yapıldığını ve görsel çekildiğini ifade ederek, "Şimdi birkaç yuva daha olduğunu keşfettik. Bundan sonra arazi çalışmalarına devam edeceğiz. Birçok kuş türü görmeyi hedefliyoruz. Her gün düzenli olarak kuş gözlemliyoruz ve kayıt etmeye devam ediyoruz." dedi.

Doğanın çöpçüsü akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi
Doğanın çöpçüsü akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi
Doğanın çöpçüsü akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi
Doğanın çöpçüsü akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi

Emrah Çoban, Sarıçam, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Doğanın çöpçüsü' akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı 14:31 Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim 14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu 13:44 Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Çinli baba, kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu 12:08 Çinli baba, kaçırılan oğlunu 24 yıl sonra buldu
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları 11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti 11:34 İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti

Son Dakika Haberleri
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti         
14:30
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Doğanın çöpçüsü" akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement