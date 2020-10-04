Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy - Son Dakika

Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy

İZMİR'de kent stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitti.

Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy, System.String[]

İZMİR'de kent stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitti. Adını bahar aylarında çiçek bahçesini andıran doğasından alan Çiçekliköy'de bulunan mesire alanları ve kahvaltı salonlarında yoğunluk oluştu.

Kent yaşamının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen İzmirliler, piknik alanlarını doldurdu. Çiçekliköy, Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı gibi pek çok piknik alanı tercih edilirken, özellikle adını bahar aylarında çiçek bahçesini andıran doğasından alan Çiçekliköy'de yoğunluk oluştu. Vatandaşlardan bazıları mesire ve piknik alanlarında ailesiyle birlikte kurdukları hamak ve salıncaklarda eğlenirken, bazıları çam ağacı manzaralı kahvaltı salonlarını tercih etti. Çiçekliköy'deki bir kahvaltı salonu çalışanlarından Fahri Sert, "Çiçekliköy şehir merkezine yakın olduğu için tercih ediliyor. İnsanlar buraya çok çabuk ulaşabiliyor. Doğayla iç içe yemyeşil bir yerde orman havası alıyor. Bu bölgede 60 civarı kahvaltı salonu var. Pazar günleri bölge olarak çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Bütün İzmir'in burada olduğunu düşünüyoruz. Bazen kapasiteler yetersiz kalıyor. Pandemiden sonraki yoğunluğun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Uzun süre insanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerde sıkıldılar. Alınan belirli önlemlerle artık kendilerini dışarıya attılar. Hafta içi ve hafta sonu pandemi sonrası işlerin daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

YEŞİLLİKLERİN İÇİNDE KAHVALTI YAPIYORLARAilesiyle birlikte kahvaltı için Çiçekliköy'ü tercih eden Yusuf Ecevit, "Burası uzun süredir bilinen bir yer. İzmir Karşıyaka'dan sık sık Çiçekliköy'e geliriz. Popüler ve tercih edilen bir yer. Buranın doğal bir yer olduğu ve kahvaltıyla özdeşleştiği kanıksanmış bir şey. Kır düğünleri de burada yapılıyor. Pandemi dolayısıyla önlemlerin alındığını düşünüyorum. Masalar mesafeli ve zaten açık alanda olduğumuz için daha az tedirgin oluyoruz" diye konuştu.Bornova ilçesinde yaşayan Yasemin Özhan da "Çiçekliköy, evimize çok yakın ve doğal bir ortam olduğu için seviyoruz. Hafta sonu olduğu için burası kalabalık bir ortam fakat mesafeler iyi ayarlanmış ve gerekli önlemler alınmış" dedi. 'HER PAZAR MUTLAKA PİKNİK YAPIYORUZ'Ayda bir kez Çiçekliköy'e geldiğini belirten Şahin Turgun da "İzmir şehir merkezinde insan boğuluyor. Burada aslında çok fazla bir şey yok ama insan yeşilliklerin içinde kahvaltı yapmak için geliyor. Böyle bir aktivite alanı çok fazla olmadığı için bize değerli geliyor. Pandemi nedeniyle kalabalık olan yerlerden mümkün olduğunca uzak durup, böyle doğayla baş başa yerleri tercih ediyoruz" diye konuştu.Mesire yerinde ailesiyle piknik yapan Ergün Çakır ise "Günümüz çok güzel geçiyor. Her pazar günü mutlaka piknik yapıyoruz. Açık alan olduğu için pikniği daha güvenli buluyoruz. Hem enerjimizi atıyoruz hem de çocukları eğlendiriyoruz. Akşama kadar hamak ve salıncak kurup, eğleniyoruz" dedi.

Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy
Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti
Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı         
22:21
30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu         
21:55
Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı         
21:18
Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı         
20:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu         
19:38
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi         
13:42
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 23:41:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğanın içinde hafta sonunun adresi Çiçekliköy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei