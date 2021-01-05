Doğanın iksiri zeytin sütü - Son Dakika

Doğanın iksiri zeytin sütü

05.01.2021 10:59

Doğanın iksiri zeytin sütü Zeytin sütü büyük ilgi görüyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yüz yıllık taş baskı sistemi ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan zeytini sadece ezerek yağını çıkartan Erdinç Tügen, zeytin iksiri üretimine devam ediyor.

Doğanın iksiri zeytin sütü

Zeytin sütü büyük ilgi görüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yüz yıllık taş baskı sistemi ile hiçbir katkı maddesi kullanmadan zeytini sadece ezerek yağını çıkartan Erdinç Tügen, zeytin iksiri üretimine devam ediyor.

Kendi bahçesinde tamamen organik olarak yetiştirilen zeytinleri hasat eden Erdinç Tügen, Ayvalık'ın Mutlu köyünde kurduğu butik otelin bahçesinde yaptığı tesis ile zeytin sütü üretiyor. Yaklaşık yüz yıllık taş değirmen ve baskı makinesiyle elde edilen zeytin yağı, zeytin sütü olarak isimlendiriliyor.

Yüksek vitamin ve mineral ihtiva eden zeytin sütü hakkında bilgi veren Erdinç Tügen, "Zeytin tanesini avcunuzda sıktığınızda ilk damlalar beyaz olur. Beyaz olarak damladığı için zeytin sütü denir. Biz o ilk damlanın yağını almayı başarıyoruz. Ana sütü gibi çok değerli, mineralli ve şifalı. Zeytin sütü tabiri buradan geliyor. Bu zeytin sütünü nasıl alıyoruz? Zeytin ağacının üzerinde olan ilk hasat zeytin tanemizi topluyor, yıkıyor ve granit değirmenimize atıyoruz. Değirmen granit taşlar içerisinde bu zeytin tanesi zeytin çekirdeği ile beraber hamur haline geliyor. Hamur haline geldiğinde enzimleri, mineralleri, şifa değerleri yağ olarak üzerine çıkıyor. Bu ilk aldığımız hamurun birikmiş olan yağına zeytin sütü diyoruz. Tamamen doğal oluyor. Portakalı aldınız. Kestiniz, limonlukta sıktınız. Ne kadar doğal bir meyve suyu ise, bu da zeytinin aynı zamanda meyve suyu oluyor. Zeytin sütü daha önceleri makineleşmiş zeytin sıkma aletleri olmadığından dolayı yaygındı" dedi.

Doğanın iksiri zeytin sütü
Doğanın iksiri zeytin sütü
Doğanın iksiri zeytin sütü
Doğanın iksiri zeytin sütü
Doğanın iksiri zeytin sütü

Balıkesir, Zeytin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğanın iksiri zeytin sütü - Son Dakika Ekonomi


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