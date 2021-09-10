Doğanın ilacı siz olun - Son Dakika

Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek ve koordineli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kullanma süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarının toplanması ve imha edilmesi noktasında yeni bir projeye imza atıyor.

Kocaeli'nin 12 ilçesinde belirlenen yaklaşık 100 gönüllü eczaneye "Atık İlaç Toplama Kutuları konuluyor.

ECZACI ODASIYLA İŞBİRLİĞİ

Evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kocaeli Eczacılar Odasıyla koordineli bir çalışma başlatıldı. Buna göre Eczacılar Odası tarafından belirlenen, ilaç satışı yapan yerlere ve atık getirme merkezlerine konulmak üzere yönetmelikte belirlenen kriterlere uygun özellikte biriktirme ekipmanları konulmaya başlandı.

İZAYDAŞ'TA BERTARAF EDİLECEK

Kocaeli'nin on iki ilçesinde belirlenen yaklaşık 100 gönüllü eczaneye, ilçe belediyelerinin I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerine ve belediye hizmet binalarına konulacak "Atık İlaç Toplama Kutuları" ile kaynağında ayrıştırılan ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ'ta bertarafı sağlanacak.

DOĞA VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, evlerde kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi maksadıyla hayata geçirilen bu projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.