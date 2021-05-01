Doğanın kenti Orhaneli'de değişim ve gelişim sürüyor - Son Dakika

Orhaneli Belediyesi'nin girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan TOKİ 2. etap çalışmalarında temeller yükselmeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, doğa ile uyumlu turizm, tarım, spor, restorasyon, alt yapı ve yenilenen konut stoku modern bir kimliğe kavuştuğunu söyledi.

Orhaneli İlçesi'nde kısa bir süre önce çalışmaların başladığı 2. etap TOKİ konutları inşaatı hızlı şekilde ilerliyor. 142 konutu kapsayan 2. etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, konut sayısının 290 ulaşacağını söyledi. Orhaneli İlçesi'nde değişim ve gelişim sürdüğünü belirten Aykurt, "Alt yapı, doğal gaz, internet, yol ve çevre düzenlemelerinin yoğun şekilde devam ediyor. Bir yandan da gelir ve istihdam olanaklarının artırılması için önemli projeler ardı ardına hayata geçiriliyor. Özellikle Orhaneli'nin doğal güzellikleri ve yapısına uygun şehirleşme hamlesini sürdürüyoruz. Doğanın, doğal insanların şehri Orhaneli gelişen ve değişen yüzü önümüzde yıllarda Bursa'mızın doğa turizmi ve sporları ile adrenalinin, doğal tarım ürünleri ile lezzetin, huzur ve mutluluğun merkezi olacak" dedi. - BURSA