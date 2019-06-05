Son Dakika Haberleri: Doğanın küçük canlılarını fotoğrafladı
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Doğanın küçük canlılarını fotoğrafladı

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa meraklısı Ümit Bartın isimli öğretmenin objektifine yansıyan kareler hayran bıraktı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa meraklısı Ümit Bartın isimli öğretmenin objektifine yansıyan kareler hayran bıraktı.

İlçede her hafta değişik maceralar yaşayan ve gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, çevredeki canlıları fotoğrafladı. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan canlıların fotoğraflarını çeken Bartın, onları tanıtmak istediğini söyledi. Gözle görülmeyen birçok canlının olduğunu dile getiren Bartın, bu canlıların insanları kendine hayran bıraktığını ifade etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Bartın, Güncel
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