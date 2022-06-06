Doğanın Mimarı Baya Dokumacı Kuşları

NAGAON, 6 Haziran (Xinhua) -- Baya dokumacı kuşları, Hindistan alt kıtasında ve Güneydoğu Asya'da yaşar. Erkek kuşlar genellikle üreme mevsimi boyunca yuva yapmak için yorulmadan çalışırlar, dişi kuşlar ise özenle dokunmuş yuvayı kontrol eder ama standartlarına uygun değilse kabul etmezler. Bu kuş türü, gagaları ile çeşitli malzemelerden oluşan şeritleri yukarı ve aşağı çekerek birkaç odalı karmaşık yuvalar yapabilir ve hatta gerektiğinde düğüm atabilir.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir Baya dokumacı kuşu yuva yapıyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir Baya dokumacı kuşu yuva yapıyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir Baya dokumacı kuşu yuva yapıyor, 4 Haziran 2021. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'nın dış kesimlerinde Baya dokumacı kuşları yuva yapıyor, 5 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Str/Xinhua

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin başkenti Agartala'nın dış kesimlerinde bir Baya dokumacı kuşu yuvasında görülüyor, 5 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Str/Xinhua)