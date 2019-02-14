Son Dakika Haberleri: Doğanın Sevgililer Günü'ne Hediyesi Kalp Şeklinde Elmas

Doğanın Sevgililer Günü'ne Hediyesi Kalp Şeklinde Elmas

1 saat önce

Rusya'nın doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde kalp şeklinde bir elmas bulundu.

Doğanın Sevgililer Günü'ne Hediyesi Kalp Şeklinde Elmas, System.String[]
Rusya'nın doğusundaki Yakutistan Cumhuriyeti'nde kalp şeklinde bir elmas bulundu.

Rusya'nın en büyük elmas firması Alrosa, Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Udachnaya elmas madeninde kalp şeklinde bir elmas bulunduğunu açıkladı. Alrosa Birleşik Satış Örgütü Direktörü Yevgeny Agureyev, "Bazı nesnelere ya da sembollere benzeyen elmaslar doğada nadir bulunur. Kalp şeklinde bir pırlantanın özellikle de 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde bulunması sadece şirketimiz için değil aynı zamanda tüm sevgi dolu çiftler için de doğanın sembolik bir hediyesi gibi görünüyor" dedi.

Yüksek kalitede özelliklere sahip olan elmas 65,7 karat. Alrosa uzmanları elmasın 300 milyon yıldan daha eski olduğunu tahmin ediyor. Alrosa, kalp şeklindeki elmasın şu anda detaylı inceleme ve değerlendirme için Birleşik Satış Örgütü'nde bulunduğunu bildirdi.

Elmas firması Alrosa geçtiğimiz yıl futbol topu ve kafatası şeklinde elmas bulmuştu. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Rusya Federasyonu, Değerli Taş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü Kampanyalarında Lider, Teknolojik Ürünler Oldu Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı!

Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 18:09:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanın Sevgililer Günü'ne Hediyesi Kalp Şeklinde Elmas
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]