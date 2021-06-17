Doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan renkli görüntüler - Son Dakika

Doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan renkli görüntüler

AĞRI - Ağrı'ya akrabalarını ziyaret etmek için farklı illerden gelen bir grup vatandaş, rengarenk çiçeklerle bezenmiş ovalarda doğanın tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için Antalya, Aydın, Bursa, İzmir ve Van'dan gelen vatandaşlar, rengarenk çiçeklerle bezenmiş köyün ovalarına çıkarak doyasıya eğlendi. Eşsiz manzarasıyla adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu ortamı sunan doğada hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, hem şehrin gürültüsünden uzakta olmanın hem de bir arada vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Akrabalarını görmek için Antalya'dan gelen Çiğdem Doğan, pandemi nedeniyle şehir merkezinde istedikleri aktiviteleri yapamadıklarını bu nedenle doğanın kendileri için harika bir alternatif olduğunu söyleyerek, "Bugün buraya farklı illerden gelen akrabalarımızla beraber geldik. Antalya'dan, Aydın'dan, Van'dan gelen var. Hepimiz bu bahçede, buranın muhteşem ortamında, bize fotoğraf stüdyosu ortamı sunan bu güzel ortamda fotoğraf çekip, vakit geçiriyoruz. Doğa dışında vakit geçirebileceğimiz pek fazla yer yok. Şehir merkezinde pandemiden dolayı rahat bir şekilde istediğimiz aktiviteleri yapamıyoruz. Bizlerde bu tür yerlere gelerek hem rahatlıyoruz hem de manzaranın tadını çıkarıyoruz" dedi.