Son Dakika Haberleri: Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde

Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde

1 saat önce

Usta ressamlar Şükran ve Hasan Pekmezci'nin 50. sanat yıllarını kutladıkları "Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler
Usta ressamlar Şükran ve Hasan Pekmezci'nin 50. sanat yıllarını kutladıkları "Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Hocaların hocası" olarak adlandırılan sanatçılar Şükran ve Hasan Pekmezci'nin, 50. sanat yıllarını kutladıkları "Doğanın ve Hayatın İçinden Resimler" sergisi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Büyük boyutlu baskı ve yağlı boya teknikleriyle doğanın ve hayatın içinden insan manzaralarının yer aldığı sergi, 28 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Şükran Pekmezci Atay ve Hasan Pekmezci imzası taşıyan sergi aynı zamanda atölye çalışmaları ve konferanslarla ziyaretçileri sanata dahil etti. 11 Mart'ta gerçekleştirilen "Baskı Atölyesi"nde katılımcılara yağlı boya baskı tekniği üzerine dersler veren Hasan Pekmezci'nin anlatımları büyük ilgi görürken, sergiyi ziyaret eden sanatseverler de uygulamalı eğitim ile kendilerini sanatın merkezinde buldu.

Pekmezcilerin onlarca eserine yer verilen sergi, 23 Mart'ta "Sanat ve Logoterapi" konferansı ile devam edecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli, Hayatın İçinden, Güncel
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