Doğanişehir'de örnek proje - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 'Her kitap bir çocuk, her çocuk bir ülke" sloganıyla kitap toplama kampanyası düzenlendi.



Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kitap toplama kampanyası ilçede ilgi gördü. Kampanya kapsamında daha önce ilçede görev yapan Kaymakam Murtaza Ersöz'ün atandığı ilçe olan Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki öğrenciler için Doğanşehir ilçesindeki okullarda bir ay gibi kısa sürede yaklaşık 3 bin 200 kitap ile bir miktar kırtasiye malzemesi toplandı.



Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törenle toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri Ağrı'nın Taşlıçay İlçesine gönderildi. - MALATYA