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Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu - Son Dakika

Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu

17.08.2021 12:13
Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Doğankaya mahallesinde yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, İçme Suyu Dairesi Şube Müdürlerinden İlker Kılıç ve MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Aybars Özbilgin de mahalleyi ziyaret ederek Muhtar Fatih Demirel ve vatandaşların sevincini paylaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini konusundaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Doğankaya mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 5 litre verime sahip olan kuyudan içme suyuna elverişli olup olmadığına dair test yapılmak üzere numune alındı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, İçme Suyu Dairesi Şube Müdürlerinden İlker Kılıç ve MASKİ Akhisar İlçe Şefi Ali Aybars Özbilgin de mahalleye giderek muhtar Fatih Demirel ve vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Muhtar Demirel'den Başkan Ergün'e teşekkür

Doğankaya Mahalle Muhtarı Fatih Demirel, mahallesinde içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ve durumu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdiklerini belirterek, "Yapılan bu çalışmadan dolayı mahalleli ve ben çok memnunuz. Sondaj kuyumuz açıldı, suya ulaştık. Yapılacak testlerden gelecek olumlu bir sonuç ile daha da mutlu olacağız. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese mahalle sakinlerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğankaya yeni sondaj kuyusuna kavuştu - Son Dakika


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