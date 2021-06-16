Doğankent beldesine eleme ve paketleme tesisi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlık Doğankent beldesinde yapılan KOP destekli eleme ve paketleme tesisinin montaj çalışmaları başladı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine, eleme ve paketleme tesisinin bölgedeki önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Tesis ile tarımsal ürünlerin tarladan alınıp, paketlenerek satışa sunulacağını ifade eden Sungur, "Yozgat ve ilçeleri özellikle nohut ve mercimek üretimi konusunda Türkiye'de önemli bir yere sahip. KOP destekli, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında, öncelikle baklagil paketleme tesisinin kurulmasını planlıyoruz. 3 milyon 180 bin lira bedelli projemizin hayata geçmesi için sayılı günler kaldı." dedi.

Sungur, tarım alanından teslim alınacak ürünlerin tesiste işlenip paketlenerek, doğrudan pazara sunulacağını, proje için 690 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Tesiste renk ayırma ünitesi ile ürünlerin tüketiciye daha kaliteli ulaşacağını aktaran Sungun, "Bu durum katma değeri yüksek üretim yapan, ekonomik anlamda daha gelişmiş çiftçilerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır." diye konuştu.

Sungur, yeni hazırladıkları "KOP ile Tohumlarımız Eleniyor" adlı projenin de mali destek almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.