Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Özden, Giresun Üniversitesi Doğankent Veysi Koloğlu ek hizmet binası salonunda düzenlenen toplantıda, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Özden, burada yaptığı konuşmada, esnafa gereken destek ve katkıyı sunduklarını söyledi.

Belediye hizmetleri hakkında da bilgiler veren Özden, şöyle konuştu:

"İller Bankası aracılığıyla 50 yıllık su sorununu çözdük. Kısa süre sonra hastanemizin ve hükümet binamızın yapımlarına başlanacak. Sel nedeni ile yıkılan köy ve mahalle yollarının duvarlarında sona yaklaşıldı. Merkez mahalle ana cadde ve sokakların yenilenmesine başladık. Doğal gaz altyapı sistemi tamamlandı ve konutlara verilecek."

Toplantıya, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhiddin Pir ile mahalle ve köy muhtarları da katıldı.