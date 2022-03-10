Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi

10.03.2022 16:23
Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Özden, Giresun Üniversitesi Doğankent Veysi Koloğlu ek hizmet binası salonunda düzenlenen toplantıda, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Özden, burada yaptığı konuşmada, esnafa gereken destek ve katkıyı sunduklarını söyledi.

Belediye hizmetleri hakkında da bilgiler veren Özden, şöyle konuştu:

"İller Bankası aracılığıyla 50 yıllık su sorununu çözdük. Kısa süre sonra hastanemizin ve hükümet binamızın yapımlarına başlanacak. Sel nedeni ile yıkılan köy ve mahalle yollarının duvarlarında sona yaklaşıldı. Merkez mahalle ana cadde ve sokakların yenilenmesine başladık. Doğal gaz altyapı sistemi tamamlandı ve konutlara verilecek."

Toplantıya, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhiddin Pir ile mahalle ve köy muhtarları da katıldı.

YORUMLAR
500
Böbrek sağlığı için gereksiz ilaç kullanılmaması önerisi Böbrek sağlığı için gereksiz ilaç kullanılmaması önerisi

Giresun Üniversitesi, Rüşan Özden, Doğankent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Isparta'da bir tır 7 araca çarptı! Annesini kaybeden adam sinir krizi geçirdi
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:30:31. #1.12#
SON DAKİKA: Doğankent Belediye Başkanı Özden, esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement