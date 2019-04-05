Doğankent Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Doğankent ilçesinde belediye başkanı seçilen Rüşan Özden, görevine başladı.

Doğankent ilçesinde belediye başkanı seçilen Rüşan Özden, görevine başladı.



AK Parti'li belediye başkanı Özden, devir teslim töreni için geldiği Doğankent Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.



Başkanlık makamında düzenlenen törende, eski başkan MHP'li Haşim Birol Tekin'den görevi devralan Özden, ilçeye hizmet eden Tekin ile bütün belediye personeline teşekkür etti.



Devir teslim töreninde konuşan Özden, devraldığı kutsal görevde hizmetleri daha ileri götürmek için çalışacağını belirterek, ilçenin sorunlarını bildiğini, sorunları çözmek için çalışacağını kaydetti.



Eksi başkan Tekin ise Özden'e yeni görevinde başarı diledi.

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