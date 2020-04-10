Doğankent Belediyesine sosyal hizmet aracı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Belediyesi, sosyal hizmet aracı aldı.



Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, sosyal hizmet aracı ile belediyenin önemli bir eksiğinin daha giderildiğini söyledi.

Sungur, sosyal belediyecilik bilinci ile beldenin sosyal yapısına katkı sağlamak amacıyla hizmet aracı aldıklarını belirterek, "Millet olarak bizi bir araya getiren cenaze, düğün, asker yemeği gibi bir çok geleneğimiz var. Cenazemizi birlikte kaldırır, düğünlerimizi birlikte yapar, askerlerimizi birlikte yolcu ederiz. Aldığımız sosyal hizmet aracı bu etkinliklerde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Zamanı gelince taziye evi olacak, yeri gelince cenaze yemeği verilecek. Vatandaşlarımız asker ve düğün yemeklerini de burada verebilecekler. Kendine özgü ısıtma sistemi ile kışın ısınacak, yaz aylarında da insanlarımız güneş altında kalmayacak." dedi.