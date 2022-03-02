Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir seçildi - Son Dakika
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Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir seçildi

02.03.2022 15:54
Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir seçildi

Doğankent'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir yeniden seçildi.

Doğankent'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muhittin Pir yeniden seçildi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, daha önceki yıllarda yapılan faaliyet raporu okundu. Tahmini bütçenin okunmasının ardından oy verme işlemi yapıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde kullanılan 69 oyun tamamını alan Muhittin Pir'in başkanlığındaki yönetim kurulu İdris Özden, Halil İbrahim Alim, İbrahim Ünlü, Ahmet Şağban, Hakkı Bayram ve Zeki Akbulut'tan oluştu.

Denetleme Kurulunda ise Ümmühan Şahin, Fatma Yakupoğlu, İsmail Mert yer aldı.

Genel kurula, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kara, Giresun Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Ercan Ayhan, Giresun Bakkallar Odaları Başkanı Osman Şen, Dereli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Akar, Giresun Terziler Odası Başkanı Mustafa Kablan ve esnaf katıldı.

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Kaynak: AA

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