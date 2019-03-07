Son Dakika Haberleri: Doğankent'te Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Doğankent'te Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

46 dakika önce

GİRESUN(AA) - Doğankent ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.

Doğankent'te Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
GİRESUN(AA) - Doğankent ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.

Doğankent İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere, deprem ve yangın anında neler yapılacağı anlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri koordinesinde senaryo gereği yangın ve deprem anında okul boşaltıldı. Yine okul bahçesinde kontrollü yakılan ateşin de söndürülme yöntemleri öğrencilere gösterildi.

Okul Müdürü Cevdet Bayram, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yangın ve deprem anında neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak gördüğünü belirterek, "Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatları yaptık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:57 Kaynak: AA

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