Son Dakika Haberleri: Doğankent'te kan bağışı kampanyası
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Doğankent'te kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Giresun Şubesi, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.

Doğankent'te kan bağışı kampanyası, System.String[]
Türk Kızılayı Giresun Şubesi, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.
Doğankent Belediyesi önünde düzenlenen kampanyaya Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesi görevlisi Dr. Mert İlk, yaptığı açıklamada, Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi olarak güvenli kan temin etmek amacıyla hastaların kan ihtiyacını karşılamak için Doğankent'e geldiklerini söyledi.
İlçe halkının kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini belirten İlk, "Kan bağışı alarak il genelindeki hastalarımızın kan ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.
Türk Kızılayı, Doğankent, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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