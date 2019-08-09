Doğankent'te kan bağışı kampanyası
1 saat önce
Türk Kızılayı Giresun Şubesi, Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılayı Giresun Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: AA
Şubesi, Doğankent
'te kan bağışı kampanyası düzenledi.
Doğankent Belediyesi önünde düzenlenen kampanyaya Belediye Başkanı Rüşan Özden
de destek verdi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesi görevlisi Dr. Mert İlk, yaptığı açıklamada, Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi olarak güvenli kan temin etmek amacıyla hastaların kan ihtiyacını karşılamak için Doğankent'e geldiklerini söyledi.
İlçe halkının kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini belirten İlk, "Kan bağışı alarak il genelindeki hastalarımızın kan ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ediyoruz." dedi.
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