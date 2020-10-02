Doğankent'te kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılayı Giresun Şubesi tarafından Doğankent ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Doğankent Belediyesi önünde gerçekleştirilen kampanyaya Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Rüşan Özden de destek verdi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesinde görevli Dr. Mert İlk, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.
İlçe halkının kan bağışı konusunda duyarlılık gösterdiğini belirten İlk, "İlçe halkına duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Gerekli hijyen tedbirleri tarafımızdan alınmış olup vatandaşlarımız güvenle kan bağışlayabilirler." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:51 - Kaynak: AA
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