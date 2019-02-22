Doğankent'te Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Türk Kızılayı Giresun Şubesi'nce Doğankent ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılayı Giresun Şubesi'nce Doğankent ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılayı Giresun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Doktor Zihni Ataman, yaptığı açıklamada, Giresun ve Doğankent halkına kan bağışına gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür ederek, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Doğankent belediye hizmet binası önündeki kan bağışı kampanyasına belediye başkanı Haşim Birol Tekin de destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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