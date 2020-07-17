Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.

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Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, Doğankent Belediye Başkan Vekili Mustafa Balcı da destek verdi.

Türk Kızılay Giresun Şubesi Görevlisi Dr. Mert İlk, gazetecilere, hastaların kan ihtiyacını karşılamak için Doğankent'te kan bağışını kabul ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek beklediklerini ifade eden İlk, "Ekiplerimizle gerekli hijyen tedbirlerini almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kan bağışlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler." dedi.

Doğankent, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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