Doğankent'te kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi.
Belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına, Doğankent Belediye Başkan Vekili Mustafa Balcı da destek verdi.
Türk Kızılay Giresun Şubesi Görevlisi Dr. Mert İlk, gazetecilere, hastaların kan ihtiyacını karşılamak için Doğankent'te kan bağışını kabul ettiklerini söyledi.
Vatandaşlardan kan bağışı konusunda destek beklediklerini ifade eden İlk, "Ekiplerimizle gerekli hijyen tedbirlerini almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kan bağışlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler." dedi.