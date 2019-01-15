Doğankent'te Öğrenciler Tiyatro Oyunu Sahneledi
1 saat önce
Doğankent İlkokulunda öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla koro ve tiyatro etkinliği düzenlendi.
Doğankent
İlkokulunda öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla koro ve tiyatro etkinliği düzenlendi.
Okulun konferans salonunda 3-C sınıfı öğretmeni Mehmet Kaya
öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, koro halinde türküler, marşlar söyledi.
Öğrencilerin tahta korkularını yenmesi ve bir topluluk karşısında konuşma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Köylü ile Şehirli" ile "Pamuk Prenses
" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğlenerek özgüven kazanmaları amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğe İlçe Kaymakamı Emre Canpolat
, Şube Müdürü Sadiye Gümüş
, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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