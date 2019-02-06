Doğankent'te Seçim Güvenliği Toplantısı

Giresun'un Doğankent ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun'un Doğankent ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakam Emre Canpolat başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, siyasi parti temsilcileri, Doğankent Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Nurşani İlter, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Özturan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



Toplantıda, 31 Mart 2019'ta gerçekleştirilecek Mahalli idareler Seçimlerle ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.



Kaymakam Canpolat, yaptığı konuşmada, seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.

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