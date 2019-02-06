Son Dakika Haberleri: Doğankent'te Seçim Güvenliği Toplantısı

Doğankent'te Seçim Güvenliği Toplantısı

13 dakika önce

Giresun'un Doğankent ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Doğankent'te Seçim Güvenliği Toplantısı, System.String[]
Giresun'un Doğankent ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Canpolat başkanlığında kaymakamlık binasında yapılan toplantıya, siyasi parti temsilcileri, Doğankent Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Nurşani İlter, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Oğuzhan Özturan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 31 Mart 2019'ta gerçekleştirilecek Mahalli idareler Seçimlerle ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Canpolat, yaptığı konuşmada, seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Emre Canpolat, Giresun, Doğankent, Güncel
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