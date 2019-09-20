Son Dakika Haberleri: Doğankent'te taşımalı eğitim toplantısı yapıldı
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Doğankent'te taşımalı eğitim toplantısı yapıldı

40 dakika önce

Doğankent'te taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği personelince bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğankent'te taşımalı eğitim toplantısı yapıldı, System.String[]

Doğankent'te taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği personelince bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Doğankent Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıda taşımalı öğrencilerin okullara erişimi alanında yapılması gereken konu ve kurallar araç şoförlerine anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin toplantıda, çocukların güvenli bir ortamda eğitime erişebilmesi için şoförlerin alacağı tedbirler, sürüş teknikleri, öğrenci servis hizmetleri konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıya, Doğankent İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, Doğankent Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Yılmaz ve servis şoförleri katıldı.

Anadolu Lisesi, Doğankent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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