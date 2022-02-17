Doğankent'te TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu'nda, TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, bilimi geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen fuara, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Aydın Bora, Okul Müdürü Halil İbrahim Kartal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Kazar, emeği geçenlere teşekkür etti.