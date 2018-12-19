Doğankent'ten Yapılan Yurt Binasında Sona Yaklaşıldı
1 saat önce
Doğankent ilçesinde inşa edilen Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu Ek Binası Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulu yurt binasında sona yaklaşıldı.
Doğankent
ilçesinde inşa edilen Tirebolu Mehmet Bayrak
Meslek Yüksek Okulu Ek Binası Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulu yurt binasında sona yaklaşıldı.
Doğankent Yeşiltepe
Mahallesi Paşaçayırı mevkisindeki yurt 7 bin metrekare kapalı alana sahip 6 kattan oluşuyor.
400 öğrencinin kalabileceği yurtta 100 kişilik konferans salonu ve 150 kişilik yemekhane bulunuyor.
Çevre düzenlemesi devam eden yurt binasının bahçesinde basketbol
sahası da bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:44 Kaynak: AA
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