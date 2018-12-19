Son Dakika Haberleri: Doğankent'ten Yapılan Yurt Binasında Sona Yaklaşıldı

Doğankent'ten Yapılan Yurt Binasında Sona Yaklaşıldı

1 saat önce

Doğankent ilçesinde inşa edilen Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu Ek Binası Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulu yurt binasında sona yaklaşıldı.

Doğankent'ten Yapılan Yurt Binasında Sona Yaklaşıldı, System.String[]
Doğankent ilçesinde inşa edilen Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksek Okulu Ek Binası Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulu yurt binasında sona yaklaşıldı.

Doğankent Yeşiltepe Mahallesi Paşaçayırı mevkisindeki yurt 7 bin metrekare kapalı alana sahip 6 kattan oluşuyor.

400 öğrencinin kalabileceği yurtta 100 kişilik konferans salonu ve 150 kişilik yemekhane bulunuyor.

Çevre düzenlemesi devam eden yurt binasının bahçesinde basketbol sahası da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:44 Kaynak: AA

Yeşiltepe, Mehmet Bayrak, Tirebolu, Doğankent, Güncel
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