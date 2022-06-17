'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis - Son Dakika
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'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis

17.06.2022 14:11
'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı. Tutuklu sanıklar müteahhit Çetin Doğan 18 yıl, statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl, tutuksuz sürveyan Gündüz Uysal ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayırıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde; Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmalarında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilip, mahkeme başkanı tarafından okunurken, proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari Bedriye Işıldak'ın dosyadan ayırılmasını istedi. Davanın 13 Mayıs'taki duruşmasında da mütalaasını veren duruşma savcısının yerine göreve gelen iddia makamı, hukuki görüş farklılıkları nedeniyle yeni mütalaa için süre istedi. KARAR VERİLDİ

Davanın görülmesine, 6'ncı duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı, SEGBİS ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın açıklanmasıyla duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayırıldı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Sedat, Çetin Doğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Doğanlar Apartmanı' davasında müteahhit dahil 3 sanığa hapis - Son Dakika

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