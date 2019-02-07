Son Dakika Haberleri: Doğanoğlu: " Yeşil Dokuyu Koruyacak, Modern, Yaşanabilir İlçe İçin Göreve Talibim"

Doğanoğlu: " Yeşil Dokuyu Koruyacak, Modern, Yaşanabilir İlçe İçin Göreve Talibim"

49 dakika önce

AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, seçim çalışmaları kapmasında Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Doğanoğlu:
AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, seçim çalışmaları kapmasında Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Ramazan Erçin, MHP Konyaaltı İlçe Başkanı Metin Ersoy ve belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Doğanoğlu'nu Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ağırladı. Konyaaltı ile ilgili projelerini paylaşan Doğanoğlu, yeşil dokuyu koruyacak, modern, yaşanabilir bir ilçe için başkanlık görevine talip olduğunu anlattı. Doğanoğlu, tarımsal üretim ve ticaretle ilgili projelerde Borsa ile birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Doğanoğlu'na başarılar diledi. Projelerin yarıştığı bir seçim dönemi olmasını dileyen Çandır, tarımı ve ticareti geliştirecek her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çandır, belediye başkan adaylığı için yarışan isimlerin seçimden sonra da kentle ilgili görüş ve önerilerini dile getirmesi, yapılanların takipçisi olması gerektiğini söylerken, "Seçim bittikten sonra iddialı adayları sahada göremiyoruz" dedi. Çandır, Doğanoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Çandır, Konyaaltı, Antalya, Güncel
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