Doğanpınar Mahallesinde İçme Suyu Terfi Hattı Çalışması Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak adına yoğun mesaisini sürdürüyor. MASKİ tarafından Gördes ilçesine bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde de başlatılan içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından İçme suyu deposundan şebekeye ulaşan hatta 700 metrelik terfi hattı çalışmaları da tamamlandı. Mahalle halkına kesintisiz ve verimli su ulaştırıldı.

Su sorunu kökten çözülüyor

Doğanpınar mahalle muhtarı Halil Korkmaz, "Mahallemizde sürekli arıza yaşandığı için MASKİ ekipleri geçtiğimiz günlerde isale hattı çalışması yaptı. Bunu takiben, yeni açılan sondaja 700 metrelik içme suyu terfi hattı çalışmaları da tamamlandı. Bundan sonraki süreçte su ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağız. Emek veren herkese teşekkür ederim" dedi.