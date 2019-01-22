Son Dakika Haberleri: Doğanşar'da "Bir Canlıyı da Sen Yaşat" Kampanyası

Doğanşar'da "Bir Canlıyı da Sen Yaşat" Kampanyası

1 saat önce

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Bir Canlıyı da Sen Yaşat" kampanyası başlatıldı.

Doğanşar'da
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Bir Canlıyı da Sen Yaşat" kampanyası başlatıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sokak hayvanlarına yuva temin edilirken, kedi ve köpeklere mama verildi.

Doğanşar Kaymakamı Ahmet Solmaz, ülke genelinde olduğu gibi Doğanşar ilçesinde de yoğun kış şartlarının yaşandığını söyledi. Sokakta yaşayan bazı canlıların çetin kış şartlarına dayanmakta güçlük çektiğini belirten Solmaz, "Kaymakamlık olarak vicdanlarımızı azda olsa rahatlatacak şekilde insani görev gereği başlatmış olduğumuz sosyal duyarlılık projemize İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşayan Doğanşarlı hemşerilerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız destek oldular." dedi.

Sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Solmaz, "Merhamet duygusu insani duyguların en masumu ve değerlisi. Buyrulduğu üzere 'Sizler yeryüzündekilere merhamet edesiniz ki, göktekiler de sizlere merhamet etsinler' inancıyla yapılan yardımların değerini bir kez daha paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Sivas, Solmaz, Doğanşar, Güncel
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