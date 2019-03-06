Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Doğanşar
ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Doğanşar Kaymakamı Ahmet Yılmaz
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Yılmaz, projeyi çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.
Kurumlarda sıfır atık sisteminin kurulacağını belirten Yılmaz, projeye herkesten katkı sunmasını istedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:17 Kaynak: AA
Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti