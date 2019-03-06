Son Dakika Haberleri: Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı

Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğanşar'da
Doğanşar ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamı Ahmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yılmaz, projeyi çok önemsediklerini belirterek, vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade etti.

Kurumlarda sıfır atık sisteminin kurulacağını belirten Yılmaz, projeye herkesten katkı sunmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Yılmaz, Doğanşar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğanşar'da "Sıfır Atık Projesi" Bilgilendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]