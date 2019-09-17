Son Dakika Haberleri: Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor
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Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

44 dakika önce

- Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor Sivas'ın Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı birçok doğal ve tarihi turistik yerleriyle dikkat çekiyorSİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı bir çok doğal ve tarihi turistik yerleriyle dikkat çekiyor Sivas Merkeze...

- Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı birçok doğal ve tarihi turistik yerleriyle dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Doğanşar ilçesi bünyesinde barındırdığı bir çok doğal ve tarihi turistik yerleriyle dikkat çekiyor

Sivas Merkeze uzaklığı yaklaşık 101 kilometre olan Doğanşar ilçesi doğal yapı ve güzellikleriyle büyülüyor. İlçede bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi başta olmak üzere bir çok doğal ve tarihi yapıları oldukça dikkat çekiyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde ve sarkıtları olan Karasak Çukuru'yla, eski kullanılmayan krom madeninde oluşan ve masmavi suyuyla dikkat çeken gölüyle, gizli kalmış kaya mağaralarıyla, yaklaşık 300 yıl olduğu düşünülen ve çivi kullanılmadan yapılan samanlığıyla, peri bacalarını andıran Çobankaya kayalıkları ve bir çok doğal yapılarıyla adından söz ettiren ilçe keşfedilmeyi bekliyor.

"Doğanşar gerçekten bir turizm merkezine dönüştürülebilir"

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık, Doğanşar ilçesinin bir turizm merkezine dönüştürülebileceğini ifade ederek, " Doğanşar ilçemiz saklı cennetimizdir. Sivas merkezden ilçemize gelirken Dipsiz göl ve şelalesi var. Şelale gerçekten güzel bir yer. Doğanşar ilçemizde Karasak Çukuru var. İçerisi bir futbol sahası büyüklüğünde ve sarkıtlar var. Gezilecek güzel bir yer. Çoban Kaya'da peri bacalarını andıran güzel bir yerimiz var. Karacakaya'da eski kütük evlerden yaklaşık 300 yıllık bir yapımız var. Fosillerimiz var. Gezilip görülecek gerçekten güzel yerlerimiz var. Kaya mezarlarımız var. Kültür Bakanlığının belki kayıtlarında yok belki kimse bilmiyor. Bu konuda Kültür Bakanlığımızdan destek istiyoruz. Doğanşar gerçekten bir turizm merkezine dönüştürülebilir."dedi.

Doğanşar'ın güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Doğanşar, Futbol, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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