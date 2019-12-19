Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret - Son Dakika

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret

6 saat önce

Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçeye Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'e yabancı konuklardan ziyaret, System.String[]

Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçeye Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti.

Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün "Spor koçlarının mentor becerilerini geliştirmek" adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü makamında ziyaret ederek. bir süre görüştü.

Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, konukları ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Misafirlere ilçe hakkında bilgi veren Küçük, konukları turist olarak tekrar ilçede görmek istediklerini söyledi.

İtalyalı Andrea Ciantar ise Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatarak, "Doğanşehir gerçekten çok güzel. Buradan edindiğimiz bilgileri değerlendireceğiz. Gösterilen misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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