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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, evi yanan vatandaşı ziyaret etti

6 saat önce

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede evi yanan vatandaşı ziyaret etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, evi yanan vatandaşı ziyaret etti, System.String[]

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ilçede evi yanan vatandaşı ziyaret etti.

Küçük, Polat Mahallesi'nde çıkan yangından dolayı evi hasar gören Cafer Dönertaş'ı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ile ziyaret etti.

Yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Küçük, "Şükürler olsun ki can kaybı yok. Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize geçmiş olsun. Evin tamiri en kısa sürede yapılacak. Ailemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Cafer Dönertaş ise kendisine verdikleri destekten dolayı Vahap Küçük'e teşekkür etti.

Dönertaş, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda olduklarını bilmek en büyük mutluluğumuz." diye konuştu.

Vahap Küçük, Doğanşehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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